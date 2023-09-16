Польща забороняє в’їзд на свою територію легкових автомобілів, зареєстрованих у росії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. З неділі, 17 вересня, Польща забороняє в’їзд на свою територію легкових автомобілів, які зареєстровані у росії. Про це повідомив голова МВС Польщі Маріуш Камінський, якого цитує TVN24, пише УНН.
За його словами, причиною такого рішення, є роз’яснення Єврокомісії щодо заборони на в’їзд до Євросоюзу автомобілів, зареєстрованих у рф.
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“Це стосується всіх автомобілів, як комерційних, так і приватних, незалежно від того, чи є власником автомобіля громадянином Росії чи громадянином іншої країни. Правило таке: автомобіль, зареєстрований у Росії, не має права в’їжджати до Польщі. Це ще один елемент санкцій, запроваджених проти Росії та її громадян у зв’язку із жорстокою війною в Україні. У зв’язку з тим, що російська держава сьогодні становить загрозу міжнародній безпеці”, — зазначив міністр.
Уточнив, що у Польщі вже діє заборона на в’їзд вантажівок з росії.
Нагадаємо
Санкції на в’їзд легкових автомобілів з рф вже запровадили Латвія, Литва, Німеччина. Згодом до них приєдналась Естонія.