Польща забороняє в’їзд на свою територію легкових автомобілів, зареєстрованих у росії

За його словами, причиною такого рішення, є роз’яснення Єврокомісії щодо заборони на в’їзд до Євросоюзу автомобілів, зареєстрованих у рф.

Цитата

“Це стосується всіх автомобілів, як комерційних, так і приватних, незалежно від того, чи є власником автомобіля громадянином Росії чи громадянином іншої країни. Правило таке: автомобіль, зареєстрований у Росії, не має права в’їжджати до Польщі. Це ще один елемент санкцій, запроваджених проти Росії та її громадян у зв’язку із жорстокою війною в Україні. У зв’язку з тим, що російська держава сьогодні становить загрозу міжнародній безпеці”, — зазначив міністр.

Уточнив, що у Польщі вже діє заборона на в’їзд вантажівок з росії.

Нагадаємо

Санкції на в’їзд легкових автомобілів з рф вже запровадили Латвія, Литва, Німеччина. Згодом до них приєдналась Естонія.