Польша запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в россии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. С воскресенья, 17 сентября, Польша запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский, которого цитирует TVN24, пишет УНН.
По его словам, причиной такого решения, является разъяснение Еврокомиссии относительно запрета на въезд в Евросоюз автомобилей, зарегистрированных в РФ.
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“Это касается всех автомобилей, как коммерческих, так и частных, независимо от того, является ли владелец автомобиля гражданином России или гражданином другой страны. Правило таково: автомобиль, зарегистрированный в россии, не имеет права въезжать в Польшу. Это еще один элемент санкций, введенных против россии и ее граждан в связи с жестокой войной в Украине. В связи с тем, что российское государство сегодня представляет угрозу международной безопасности”, — отметил министр.
Уточнил, что в Польше уже действует запрет на въезд грузовиков из россии.
Напомним
Санкции на въезд легковых автомобилей из рф уже ввели Латвия, Литва, Германия. Впоследствии к ним присоединилась Эстония.