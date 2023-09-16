Польша запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в россии

По его словам, причиной такого решения, является разъяснение Еврокомиссии относительно запрета на въезд в Евросоюз автомобилей, зарегистрированных в РФ.

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“Это касается всех автомобилей, как коммерческих, так и частных, независимо от того, является ли владелец автомобиля гражданином России или гражданином другой страны. Правило таково: автомобиль, зарегистрированный в россии, не имеет права въезжать в Польшу. Это еще один элемент санкций, введенных против россии и ее граждан в связи с жестокой войной в Украине. В связи с тем, что российское государство сегодня представляет угрозу международной безопасности”, — отметил министр.

Уточнил, что в Польше уже действует запрет на въезд грузовиков из россии.

Напомним

Санкции на въезд легковых автомобилей из рф уже ввели Латвия, Литва, Германия. Впоследствии к ним присоединилась Эстония.