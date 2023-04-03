Польща відреагувала на намір рф розмістити ядерну зброю у білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Керівник Управління національної безпеки Польщі Яцек Сівера заявив, що країна готова взяти більшу участь у ядерному стримуванні НАТО, передає УНН з посиланням на RND.
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"Польща потенційно буде готова розширити свою участь і співпрацю в рамках ядерного стримування НАТО і взяти на себе відповідальність", - сказав Сівера.
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При цьому керівник Управління національної безпеки Польщі додав: "Розгортання ядерної зброї - це інша справа".
Доповнення
У п'ятницю ООН попередила, що ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж будь-коли з часів Холодної війни, оскільки росія планує розмістити свою тактичну ядерну зброю в білорусі.