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Польща відреагувала на намір рф розмістити ядерну зброю у білорусі

Польща відреагувала на намір рф розмістити ядерну зброю у білорусі

Київ • УНН

 • 1625095 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Керівник Управління національної безпеки Польщі Яцек Сівера заявив, що країна готова взяти більшу участь у ядерному стримуванні НАТО, передає УНН з посиланням на RND.

Цитата

"Польща потенційно буде готова розширити свою участь і співпрацю в рамках ядерного стримування НАТО і взяти на себе відповідальність", - сказав Сівера.

Деталі

При цьому керівник Управління національної безпеки Польщі додав: "Розгортання ядерної зброї - це інша справа".

Доповнення

У п'ятницю ООН попередила, що ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж будь-коли з часів Холодної війни, оскільки росія планує розмістити свою тактичну ядерну зброю в білорусі.

Українські Національні Новини

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