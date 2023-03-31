Країни в ООН: ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж будь-коли з часів Холодної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У п'ятницю ООН попередила, що ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж будь-коли з часів Холодної війни, оскільки росія планує розмістити свою тактичну ядерну зброю в білорусі, передає УНН.
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«Війна в Україні є найбільш яскравим прикладом такого ризику», — заявила у Раді Безпеки Верховний представник ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу.
«Заради всієї нашої безпеки я приєднуюся до заклику Генерального секретаря до російської федерації та Сполучених Штатів повернутися до повного виконання нового договору СНО та розпочати переговори про його наступника».
Заступник постпреду США в ООН Роберт Вуд заявив, що жодна інша країна, окрім росії, не завдає такої шкоди контролю над озброєннями.
«Жодна країна не загрожує росії або президенту путіну», - сказав він. «кремль може закінчити війну, якщо захоче».
Постійний представник росії в ООН василь небензя виступив на захист недавнього кроку своєї країни та сказав, що «тут є спільна логіка наших колишніх західних партнерів. Логіка полягає в тому, що росія несе відповідальність за всі біди сьогодення. Нас це не дивує».
Заступник посла Китаю в ООН Ген Шуан виступив проти будь-якої ядерної війни, заявивши, що ядерну війну «не можна виграти і ніколи не можна вести».
Представник України в ООН Сергій Кислиця попередив, що кремль «готовий загрожувати миру ядерним апокаліпсисом».