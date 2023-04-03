Польша отреагировала на намерение рф разместить ядерное оружие в беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Руководитель Управления национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что страна готова принять большее участие в ядерном сдерживании НАТО, передает УНН со ссылкой на RND.
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"Польша потенциально будет готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках ядерного сдерживания НАТО и взять на себя ответственность", - сказал Сивера.
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При этом руководитель Управления национальной безопасности Польши добавил: "Развертывание ядерного оружия - это другое дело".
Дополнение
В пятницу ООН предупредила, что риск применения ядерного оружия выше, чем когда-либо со времен Холодной войны, поскольку россия планирует разместить свое тактическое ядерное оружие в Беларуси.