Польща відновила список країн, з якими заборонено авіасполучення: у ньому немає України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі оновило список країн, з яких забороняються польоти в Польщу в зв'язку з ситуацією з COVID-19 в цих державах. Україна не потрапила в список, передає УНН з посиланням на повідомлення польського МЗС.
"Постанова Ради міністрів від 31 серпня 2020 року про заборону на повітряний рух (Законодавчий вісник, пункт 1498) містить список з 44 країн і територій, з яких і в які повітряне сполучення не здійснюватиметься до 15 вересня 2020 року", - повідомили в міністерстві.
Зокрема, в список потрапили такі країни: Албанія, Аргентина, Вірменія, Багами, Бахрейн, Беліз, Болівія, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Чилі, Чорногорія, Домініканська Республіка, Еквадор, Есватіні, Гватемала, Іспанія, Гондурас, Індія, Ірак, Ізраїль, Катар, Казахстан, Колумбія, Косово, Коста-Ріка, Кувейт, Ліван, Лівія, Люксембург, Північна Македонія, Мальдіви, Мальта, Мексика, Молдова, Намібія, Панама, Парагвай, Перу, Кабо-Верде, Південна Африка, Румунія, Сальвадор, Сурінам, США.
Згідно з польським МЗС, в цих країнах показник захворюваності перевищує 60 на 100 тис. населення.
Нагадаємо, Міністерство здоров'я України від 30 серпня оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон з урахуванням кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення.