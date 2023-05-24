Польща цього року закупить підводні човни нового покоління - міністр оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Польща планує закупити цього року підводні човни нового покоління, повідомив у середу міністр оборони країни, передає УНН.
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Виступаючи на конференції Defence24 DAY у Варшаві, Маріуш Блащак заявив, що Польща шукатиме компенсаційну угоду в рамках свого поточного проекту Orka, при цьому підводні човни нового покоління матимуть можливість використовувати крилаті ракети для атаки наземних цілей, а також можуть бути оснащені повітряними ракетами.
Міністр повідомив, що подробиці про кількість та параметри підводних човнів будуть розкриті пізніше, зазначивши, що для Польщі може бути проблемою побудувати допоміжну модель для підводних човнів.
Польська влада запрошуватиме до процесу закупівель потенційних підрядників з Європи та інших країн. Блащак сказав, що Польща слідкує за австралійською моделлю тендеру.
Додамо
Коли Польща приєдналася до НАТО в 1999 році, вона мала чотири колишні норвезькі підводні човни типу «Коббен», введені в дію в період з 2002 по 2004 рік та один польський підводний човен класу «Кіло» (ORP Orzel) успадкований від комуністичних часів. Коббени поступово виводилися з експлуатації до 2021 року.