Польша в этом году закупит подводные лодки нового поколения - министр обороны

Детали

Выступая на конференции Defence24 DAY в Варшаве, Мариуш Блащак заявил, что Польша будет искать компенсационное соглашение в рамках своего текущего проекта Orka, при этом подводные лодки нового поколения будут иметь возможность использовать крылатые ракеты для атаки наземных целей, а также могут быть оснащены воздушными ракетами.

Министр сообщил, что подробности о количестве и параметрах подводных лодок будут раскрыты позже, отметив, что для Польши может быть проблемой построить вспомогательную модель для подводных лодок.

Польские власти будут приглашать к процессу закупок потенциальных подрядчиков из Европы и других стран. Блащак сказал, что Польша следит за австралийской моделью тендера.

Добавим

Когда Польша присоединилась к НАТО в 1999 году, она имела четыре бывшие норвежские подводные типа «Коббен», введенные в действие в период с 2002 по 2004 год и одну польскую подводную лодку класса «Кило» (ORP Orzel) унаследованную от коммунистических времен. Коббены постепенно выводились из эксплуатации до 2021 года.