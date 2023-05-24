Польша в этом году закупит подводные лодки нового поколения - министр обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Польша планирует закупить в этом году подводные лодки нового поколения, сообщил в среду министр обороны страны, передает УНН.
Детали
Выступая на конференции Defence24 DAY в Варшаве, Мариуш Блащак заявил, что Польша будет искать компенсационное соглашение в рамках своего текущего проекта Orka, при этом подводные лодки нового поколения будут иметь возможность использовать крылатые ракеты для атаки наземных целей, а также могут быть оснащены воздушными ракетами.
Министр сообщил, что подробности о количестве и параметрах подводных лодок будут раскрыты позже, отметив, что для Польши может быть проблемой построить вспомогательную модель для подводных лодок.
Польские власти будут приглашать к процессу закупок потенциальных подрядчиков из Европы и других стран. Блащак сказал, что Польша следит за австралийской моделью тендера.
Добавим
Когда Польша присоединилась к НАТО в 1999 году, она имела четыре бывшие норвежские подводные типа «Коббен», введенные в действие в период с 2002 по 2004 год и одну польскую подводную лодку класса «Кило» (ORP Orzel) унаследованную от коммунистических времен. Коббены постепенно выводились из эксплуатации до 2021 года.