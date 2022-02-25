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Польща та Чехія закриють повітряний простір для російських авіакомпаній

Польща та Чехія закриють повітряний простір для російських авіакомпаній

Київ • УНН

 • 134753 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Польща та Чехія закриють повітряний простір для російських авіакомпаній після нападу Росії на Україну, інформує УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у п'ятницю, що розробляє закон, який призведе до "закриття повітряного простору для російських авіакомпаній".

Міністр транспорту Чехії Мартін Купка заявив, що із завтрашнього дня країна припиняє роботу всіх російських перевізників на своїй території.

"Сьогодні з півночі ми припиняємо роботу всіх російських авіаперевізників на території Чехії", - написав він у Twitter.

Додамо

Велика Британія оголосила, що забороняє цивільним російським літакам літати у своєму повітряному просторі.

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