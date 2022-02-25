Польша и Чехия закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний

Детали

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в пятницу, что разрабатывает закон, который приведет к "закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний".

Министр транспорта Чехии Мартин Кучка заявил, что с завтрашнего дня страна прекращает работу всех российских перевозчиков на своей территории.

"Сегодня с полуночи мы прекращаем работу всех российских авиаперевозчиков на территории Чехии", - написал он в Twitter.

Добавим

Великобритания объявила, что запрещает российским гражданским самолетам летать в своем воздушном пространстве.