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15 марта, 19:03 • 74837 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117792 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111501 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106143 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 91627 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91221 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79928 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Польша и Чехия закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний

Польша и Чехия закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Польша и Чехия закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний после нападения России на Украину, информирует УНН.

Детали

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в пятницу, что разрабатывает закон, который приведет к "закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний".

Министр транспорта Чехии Мартин Кучка заявил, что с завтрашнего дня страна прекращает работу всех российских перевозчиков на своей территории.

"Сегодня с полуночи мы прекращаем работу всех российских авиаперевозчиков на территории Чехии", - написал он в Twitter.

Добавим

Великобритания объявила, что запрещает российским гражданским самолетам летать в своем воздушном пространстве.

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