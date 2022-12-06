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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Польща припинила виплати українським біженцям: кого торкається

Польща припинила виплати українським біженцям: кого торкається

Київ • УНН

 • 1529761 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У сусідній Польщі припинили виплату грошової допомоги українським біженцям у межах програми німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe. Про це повідомляє пресслужба фонду, пише УНН.

Цитата 

"Наша програма грошової допомоги закінчилася, про інші програми допомоги в Польщі можна дізнатися на сайті Уряду Польщі", - ідеться у повідомленні

Деталі

Як зазначається, Програма передбачала виплату по 700 злотих (близько 6000 грн) на біженця, який подав заявку, і 600 злотих (майже 6000 грн) на кожного члена його сім'ї. Фінансову допомогу від цього фонду українці, які через війну були змушені виїхати до Польщі, отримували протягом трьох місяців.

Допомога була доступна в таких польських містах: Вроцлаві, Гданську, Бєльсько-Бялій, Оструді, Згежі та Битомі.

Доповнення

Згідно з дослідженням Mercator Forum for Migration and Democracy (MIDEM), європейці розділились в поглядах щодо їх готовності продовжувати підтримувати українських біженців. 

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