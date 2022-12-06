Польша прекратила выплаты украинским беженцам: кого касается

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В соседней Польше прекратили выплату денежной помощи украинским беженцам в рамках программы немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe. Об этом сообщает пресс-служба фонда, пишет УНН.

Цитата 

"Наша программа денежной помощи закончилась, о других программах помощи в Польше можно узнать на сайте Правительства Польши", - говорится в сообщении

Детали

Как отмечается, Программа предусматривала выплату по 700 злотых (около 5700 грн) на подавшего заявку беженца и 600 злотых (почти 5000 грн) на каждого члена его семьи. Финансовую помощь от этого фонда украинцы, которые из-за войны были вынуждены выехать в Польшу, получали в течение трех месяцев.

Помощь была доступна в таких польских городах: Вроцлаве, Гданьске, Бельско-Бялой, Оструде, Згеже и Битоме.

Дополнение

Согласно исследованию Mercator Forum for Migration and Democracy (MIDEM), европейцы разделились во взглядах относительно их готовности продолжать поддерживать украинских беженцев. 

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