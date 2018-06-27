Польща презентувала судову реформу на зустрічі міністрів ЄС в Люксембурзі

"Я вважаю, що нам вдалося задовольнити інтерес і розвіяти сумніви всіх країн ЄС, які задавали нам питання. Ми сподіваємося, що це наблизить нас до закінчення інциденту, яким є розбіжності з ЄК у справі судової реформи в Польщі", - заявив міністр закордонних справ Польщі Конрад Шиманьський.



У той же час, віце-голова Єврокомісії Франс Тіммерманс сумнівається в тому, що ця суперечка близький до кінця.



"У Польщі продовжує існувати системна загроза верховенству права. Щоб її зупинити, необхідні подальші кроки з польської сторони. Ми не почули нових пропозицій. Можливо, вони з'являться в найближчому майбутньому. Ми відкриті до діалогу", - сказав Тіммерманс.



Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, виступаючи в Європарламенті, заявив, що Польща не виконала ключові вимоги ЄК про незалежність судів, а поправки до судової реформи, представлені керівної партією "Право і Справедливість", виявилися недостатніми, і реформа досі являє ризик для демократичного розподілу влади.



