Польща посилить карантин на період великодніх свят
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Уряд Польщі планує запровадити нові карантинні обмеження в період католицьких великодніх свят. Про це повідомляє телеканал TVP, пише УНН.
Деталі
Карантинні обмеження діятимуть впродовж двох тижнів: тижня перед Великоднем (4 квітня) і тижня після свят.
Глава уряду Матеуш Моравецький також наголосив, що єдиним способом повернути економіку до звичного курсу є ефективна боротьба з пандемією COVID-19.
За його словами, при підготовці нових коронавірусних обмежень до уваги будуть прийматися кілька параметрів. Це добова кількість інфікованих, зайнятість COVID-ліжок, смертність від коронавірусу, і зайнятість ліжок з апаратами ШВЛ.
За даним ВООЗ, у Польщі зафіксували 2 089 869 випадків коронавірусу, 49 761 осіб померло.
Нагадаємо
Раніше Польща оголосила "локдаун" через COVID-19.