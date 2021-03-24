Польща посилить карантин на період великодніх свят

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Карантинні обмеження діятимуть впродовж двох тижнів: тижня перед Великоднем (4 квітня) і тижня після свят.

Глава уряду Матеуш Моравецький також наголосив, що єдиним способом повернути економіку до звичного курсу є ефективна боротьба з пандемією COVID-19.

За його словами, при підготовці нових коронавірусних обмежень до уваги будуть прийматися кілька параметрів. Це добова кількість інфікованих, зайнятість COVID-ліжок, смертність від коронавірусу, і зайнятість ліжок з апаратами ШВЛ.

За даним ВООЗ, у Польщі зафіксували 2 089 869 випадків коронавірусу, 49 761 осіб померло.

Нагадаємо

Раніше Польща оголосила "локдаун" через COVID-19.