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Польща передасть Тайваню 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Польща передасть Тайваню 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca від COVID-19, заявило в суботу міністерство закордонних справ у Варшаві, щоб допомогти підвищити рівень вакцинації в країні, інформує УНН.

Деталі

Польща заявляє, що пожертвування вакцини є кроком у відповідь після того, як Тайвань передав в подарунок медичне обладнання під час першої хвилі пандемії.

“Пам’ятаючи про цей важливий жест, Варшава запропонує Тайваню 400 тисяч доз вакцини проти коронавірусу, щоб прискорити процес вакцинації. Збільшення кількості вакцинованих людей у ​​всьому світі відповідає загальним інтересам”, — йдеться в заяві.

Міністерство закордонних справ Тайваню подякувало Польщі за пожертвування.

Доповнення

На Тайвані тільки близько 5% його 23,5-мільйонного населення повністю вакциновані, хоча уряд має замовлення на мільйони вакцин.

Він уже отримав близько шести мільйонів доз вакцини, подарованих Японією і Сполученими Штатами, що дозволило йому прискорити програму вакцинації, якій, за його словами, спочатку перешкоджав Китай, хоча Пекін заперечує свою негативну роль.

Словаччина, Чехія та Литва нещодавно пожертвували або заявили, що передадуть вакцини Тайваню, який неодноразово відхиляв такі пропозиції, заявляючи, що сумнівається в безпеці китайських вакцин.

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