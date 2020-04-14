Польща хоче з 19 квітня почати "розмороження" економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. З 19 квітня Польща почне поступово розморожувати економіку. Про це заявив міністр охорони здоров’я республіки Лукаш Шумовський в ефірі RMF24, передає УНН.
“Ми будемо повільно розморожувати економіку з 19 квітня. Я думаю, що це хороша новина, якщо ми подивимося на вартість цієї ізоляції, яка ефективна, і якби не вона, у нас були б десятки тисяч пацієнтів”, - сказав Шумовський.
Відзначається, що першим кроком “розморожування” може стати зміна обмежень на вхід в магазини. Сьогодні в них може увійти втричі більше людей, ніж кількість касових апаратів в закладі — тобто, якщо є 5 касових апаратів, можуть увійти 15 осіб. Уряд хоче послабити цей ліміт, обмеживши кількість покупців залежно не від кількості касових апаратів, а від площі магазину.
На першому етапі також будуть відкриті перукарні та салони краси, але також з деякими обмеженнями щодо кількості клієнтів.
Однак рішення про те, чи буде план реалізований, буде ухвалено урядом тільки після обговорення з експертами, вважає міністр.
Нагадування, минулого тижня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що уряд вводить нові обмеження в зв’язку з пандемією коронавірусу.