В Польше продлили карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Польша продлила карантин на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из Twitter канцелярии польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, передает УНН.
"До 26 апреля продлят закрытия школ в стране, запрет воздушного и международного, а также железнодорожного сообщения. Мы также продлеваем закрытия границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин", - цитируют в канцелярии Моравецкого.
Как отмечают в местных изданиях, в настоящее время увеличиваются пособия по уходу за ребенком.
Премьер-министр также сообщил, что восьмиклассники и выпускники будут сдавать экзамены не раньше июня. Точные даты будут известны как минимум через три недели. Плановые экзамены восьмиклассников должны были проходить с 21 по 23 апреля. Выпускные экзамены должны были начаться 4 мая.
В то же время, до 19 апреля продлен запрет на работу торговых центров, кинотеатров, парикмахерских, косметических центров. Исключением, как и раньше, будут продуктовые магазины и аптеки.
На десять дней также продлили ограничения по количеству людей в магазинах и церквях. Крупные строительные магазины будут закрыты в выходные. Однако правительство отменило ограничения, касающиеся проведения массовых мероприятий.
Как ранее сообщал УНН, Польша рискует потерять до 47 млрд долларов на фоне массового отъезда украинцев.