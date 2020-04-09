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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45940 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54496 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 68663 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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В Польше продлили карантин

В Польше продлили карантин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Польша продлила карантин на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из Twitter канцелярии польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, передает УНН.

"До 26 апреля продлят закрытия школ в стране, запрет воздушного и международного, а также железнодорожного сообщения. Мы также продлеваем закрытия границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин", - цитируют в канцелярии Моравецкого.

Как отмечают в местных изданиях, в настоящее время увеличиваются пособия по уходу за ребенком.

Премьер-министр также сообщил, что восьмиклассники и выпускники будут сдавать экзамены не раньше июня. Точные даты будут известны как минимум через три недели. Плановые экзамены восьмиклассников должны были проходить с 21 по 23 апреля. Выпускные экзамены должны были начаться 4 мая.

В то же время, до 19 апреля продлен запрет на работу торговых центров, кинотеатров, парикмахерских, косметических центров. Исключением, как и раньше, будут продуктовые магазины и аптеки.

На десять дней также продлили ограничения по количеству людей в магазинах и церквях. Крупные строительные магазины будут закрыты в выходные. Однако правительство отменило ограничения, касающиеся проведения массовых мероприятий.

Как ранее сообщал УНН, Польша рискует потерять до 47 млрд долларов на фоне массового отъезда украинцев.

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