Польша хочет с 19 апреля начать "размораживание" экономики

"Мы будем медленно размораживать экономику с 19 апреля. Я думаю, что это хорошая новость, если мы посмотрим на стоимость этой изоляции, которая эффективна, и если бы не она, у нас были бы десятки тысяч пациентов", - сказал Шумовский.

Отмечается, что первым шагом "размораживания" может стать изменение ограничений на вход в магазины. Сегодня в них может войти в три раза больше людей, чем количество кассовых аппаратов в заведении - то есть, если есть 5 кассовых аппаратов, могут войти 15 человек. Правительство хочет ослабить этот лимит, ограничив количество покупателей в зависимости не от количества кассовых аппаратов, а от площади магазина.

На первом этапе также будут открыты парикмахерские и салоны красоты, но также с некоторыми ограничениями по количеству клиентов.

Однако решение о том, будет ли план реализован, будет принято правительством только после обсуждения с экспертами, считает министр.

Напоминание, на прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что правительство вводит новые ограничения в связи с пандемией коронавируса.