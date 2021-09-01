Поліцію Буковини очолив топ-чиновник зі слідчого управління центрального апарату

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17 березня, 19:38 • 101352 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 127236 перегляди

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17 березня, 09:48 • 163288 перегляди

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17 березня, 09:17 • 180006 перегляди

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Начальником Головного управління НПУ в Чернівецькій області призначили полковника поліції Руслана Дударця. Про відповідний наказ НПУ повідомили у поліції області, пише УНН.

Деталі

Сьогодні, 1 вересня, перший заступник голови НПУ – начальник кримінальної поліції Михайло Кузнєцов представив нового керівника особовому складу поліції Буковини. Він назвав Дударця досвідченим правоохоронцем, який працює в органах з 1996 року.

Місцева влада запевнила у "повній взаємодії" з новопризначеним керівником поліції області.

Довідково

Полковник поліції Руслан Миколайович Дударець є уродженцем Київської області. Закінчив Національну академію внутрішніх справ України та магістратуру Академії управління МВС. Кандидат юридичних наук за спеціальністю "Правознавство".

Службу в правоохоронних органах розпочав у 2000 році на посаді слідчого у Київській області.

З червня 2012 року почав працювати в Головному слідчому управлінні МВС України. У листопаді 2015 року обійняв посаду заступника начальника Головного слідчого управління – начальника управління Національної поліції України.

З 1 вересня 2021 року очолює Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області.

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