Полицию Буковины возглавил топ-чиновник из следственного управления центрального аппарата

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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 18:35 • 171884 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Начальником Главного управления НПУ в Черновицкой области назначили полковника полиции Руслана Дударца. О соответствующем приказе НПУ сообщили в полиции области, пишет УНН.

Детали

Сегодня, 1 сентября, первый заместитель председателя НПУ - начальник криминальной полиции Михаил Кузнецов представил нового руководителя личному составу полиции Буковины. Он назвал Дударца опытным правоохранителем, который работает в органах с 1996 года.

Местные власти заверили в "полном взаимодействии" с новым руководителем полиции области.

Справка

Полковник полиции Руслан Николаевич Дударец является уроженцем Киевской области. Окончил Национальную академию внутренних дел Украины и магистратуру Академии управления МВД. Кандидат юридических наук по специальности "Правоведение".

Службу в правоохранительных органах начал в 2000 году в должности следователя в Киевской области.

С июня 2012-го начал работать в Главном следственном управлении МВД Украины. В ноября 2015 года занял должность заместителя начальника Главного следственного управления - начальника управления Национальной полиции Украины.

С 1 сентября 2021 года возглавляет Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.

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