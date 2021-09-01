Полицию Буковины возглавил топ-чиновник из следственного управления центрального аппарата
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Начальником Главного управления НПУ в Черновицкой области назначили полковника полиции Руслана Дударца. О соответствующем приказе НПУ сообщили в полиции области, пишет УНН.
Детали
Сегодня, 1 сентября, первый заместитель председателя НПУ - начальник криминальной полиции Михаил Кузнецов представил нового руководителя личному составу полиции Буковины. Он назвал Дударца опытным правоохранителем, который работает в органах с 1996 года.
Местные власти заверили в "полном взаимодействии" с новым руководителем полиции области.
Справка
Полковник полиции Руслан Николаевич Дударец является уроженцем Киевской области. Окончил Национальную академию внутренних дел Украины и магистратуру Академии управления МВД. Кандидат юридических наук по специальности "Правоведение".
Службу в правоохранительных органах начал в 2000 году в должности следователя в Киевской области.
С июня 2012-го начал работать в Главном следственном управлении МВД Украины. В ноября 2015 года занял должность заместителя начальника Главного следственного управления - начальника управления Национальной полиции Украины.
С 1 сентября 2021 года возглавляет Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.