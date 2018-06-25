Поліція знайшла викраденого сина представника посольства Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Поліція Києва знайшла викраденого в Шевченківському районі Києва чоловіка – сина лівійського дипломата. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook столичної поліції.
"Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого у Шевченківському районі чоловіка. У нього незначні тілесні ушкодження. Зараз із ним працюють оперативники. Правоохоронці встановлюють осіб, які насильно посадили чоловіка у автомобіль, та мотиви вчинення злочину", - повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.
Нагадаємо, сьогодні у Києві на вулиці Тургенівській зловмисники насильно посадили чоловіка у автомобіль, поліцією було введено план “перехоплення”. Близько 12:00 у чергову частину Шевченківського управління поліції почали надходити повідомлення від свідків про те, що на вул. Тургенівській двоє невідомих насильно посадили невстановленого чоловіка у автомобіль темного кольору та поїхали з місця події.
Пізніше стало відомо, що викраденим чоловіком є син представника посольства Лівії в Україні.