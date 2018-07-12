Поліція затримала “євробляхера” в урядовому кварталі за образу правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Правоохоронці затримали одного з активістів в урядовому кварталі Києва за висловлювання нецензурної лексикою та образу поліцейських після ситуації з автомобілем народного депутата Павла Пинзеника. Про це повідомили УНН представники поліції.
“Це був громадяни України, який висловлювався нецензурно у громадському місці та ображав поліцейських”, — сказали у поліції.
У той же час, активісти повідомили, що було затримано двох осіб.
"Є гадка, що це - не наші активісти, а провокатори", - повідомив мітингувальник.
Нагадаємо, У Києві, в урядовому кварталі, автомобіль збив людину.
Згодом стало відомо, що авто належить народному депутатові Павлу Пинзенику.
Як повідомляв УНН, мітингувальники заблокували депутатів у Верховній Раді.
Парламентарям, які намагаються залишити будівлю Ради через перший та другий під’їзд, люди кричать “На роботу”.
Поблизу четвертого під’їзду парламенту протестувальники запалили фаєр, який на даний момент згас.