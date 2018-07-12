Полиция задержала "евробляхера" в правительственном квартале за оскорбление правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Правоохранители задержали одного из активистов в правительственном квартале Киева за высказывания нецензурной лексикой и оскорбление полицейских после ситуации с автомобилем народного депутата Павла Пинзеника. Об этом сообщили УНН представители полиции.
"Это был гражданин Украины, который высказывался нецензурно в общественном месте и оскорблял полицейских", - сказали в полиции.
В то же время, активисты сообщили, что задержали двух человек.
"Есть предположение, что это - не наши активисты, а провокаторы", - сообщил митингующий.
Напомним, в Киеве, в правительственном квартале, автомобиль сбил человека.
Впоследствии стало известно, что авто принадлежит народному депутату Павлу Пинзенику.
Как сообщал УНН, митингующие заблокировали депутатов в Верховной Раде.
Парламентариям, которые пытаются покинуть здание Совета через первый и второй подъезд, люди кричат "На работу".
Вблизи четвертого подъезда парламента протестующие зажгли файер, который на данный момент погас.