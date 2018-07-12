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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 43839 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125876 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133302 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169725 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153592 просмотра

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Полиция задержала "евробляхера" в правительственном квартале за оскорбление правоохранителей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Правоохранители задержали одного из активистов в правительственном квартале Киева за высказывания нецензурной лексикой и оскорбление полицейских после ситуации с автомобилем народного депутата Павла Пинзеника. Об этом сообщили УНН представители полиции.

"Это был гражданин Украины, который высказывался нецензурно в общественном месте и оскорблял полицейских", - сказали в полиции.

В то же время, активисты сообщили, что задержали двух человек.

"Есть предположение, что это - не наши активисты, а провокаторы", - сообщил митингующий.

Напомним, в Киеве, в правительственном квартале, автомобиль сбил человека.

Впоследствии стало известно, что авто принадлежит народному депутату Павлу Пинзенику.

Как сообщал УНН, митингующие заблокировали депутатов в Верховной Раде.

Парламентариям, которые пытаются покинуть здание Совета через первый и второй подъезд, люди кричат ​​"На работу".

Вблизи четвертого подъезда парламента протестующие зажгли файер, который на данный момент погас.

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