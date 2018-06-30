Поліція затримала екс-бойовика, який збирався на заробітки до Польщі

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Правоохоронці затримали мешканця Донецька, який раніше служив на боці бойовиків "ЛНР". Чоловік намагався потрапити до Харкова, щоб оформити закордонний паспорт. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Луганській області, передає УНН.

"37-річного мешканця міста Донецька затримали оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області на підконтрольній Україні території. Чоловік намагався потрапити до м. Харків для оформлення закордонного паспорту", – йдеться в повідомленні.

Як розповів затриманий, у травні 2015 року він був вимушений піти на службу до бойовиків, адже в Донецьку, де він мешкає з родиною, бойовики, які окупували місто, намагалися "віджати" у нього житло. Чоловік прослужив 6 місяців радіотелефоністом у роті незаконного збройного формування "ЛНР" в Алчевську і звільнився за власним бажанням.

"Звільнення з лав бойовиків чоловік пояснює тим, що його жінка на цей час мала народити дитину, і він, розуміючи наслідки свого перебування в НЗФ, вирішив піти, поки їх підрозділ ще не брав участь у бойових діях та на його совісті немає людської крові", – зазначили в поліції.

Після звільнення чоловік повернувся до окупованого Донецька. Там почав займатися приватною справою, а саме перевезенням людей.

"Але, враховуючи те, що зароблених цією справою грошей вистачало лише на продукти харчування, він вирішив виїхати на підконтрольну українській владі територію до м. Харків, зробити собі закордонний паспорт, і поїхати на заробітки до Польщі", – уточнили у ГУНП.

Нині з затриманим проводяться слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 260 КК України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України.

Нагадаємо, СБУ затримала колишнього бойовика "ЛНР". Він надав свідчення присутності російських військових на тимчасово окупованих територіях. 

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