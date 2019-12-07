Поліція застосувала сльозогінний газ проти "жовтих жилетів" у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У столиці Франції Парижі сьогодні тривають протести "жовтих жилетів", поліція застосувала сльозогінний газ, щоб утримувати протестувальників на відстані. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFMTV.
"Ситуація загострилася на площі Каталонії, в 14-му окрузі Парижа. Співробітники правоохоронних органів використовували сльозогінний газ, щоб утримати протестувальників на відстані", - пише виданні.
Нагадаємо, 17 листопада 2019 року правоохоронці у Франції затримали більше ніж 260 учасників акції протесту руху "жовтих жилетів".
Акції "жовтих жилетів" почалися у Франції 17 листопада 2018 року. Спочатку вони проходили на знак протесту проти підвищення цін на автомобільне паливо. Саме тому "уніформою" руху стали світловідбиваючі жовті жилети автомобілістів. Перша акція, за даними організаторів, зібрала 282 тисяч учасників, з тих пір мобілізація постійно знижується. Список вимог учасників громадської кампанії тепер включає не лише соціально-економічні, а й політичні претензії до влади.
Gilets jaunes: le cortège avance à Paris, quelques tensions sont en cours pic.twitter.com/L8U1lPn4C8- BFMTV (@BFMTV) 7 грудня 2019 р
Une centaine de #GiletsJaunes sont pour l'instant rassemblés place de la Comédie.#Acte56 #Montpellier pic.twitter.com/kKx8WJRgik— Brice Ivanovic (@bi1192) 7 декабря 2019 г.