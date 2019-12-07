Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже

"Ситуация накалилась на площади Каталонии, в 14-м округе Парижа. Сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ, чтобы удержать протестующих на расстоянии", - пишет издании.

Напомним, 17 ноября 2019 года правоохранители во Франции задержали более 260 участников акции протеста движения “желтых жилетов”.



Акции “желтых жилетов” начались во Франции 17 ноября 2018 года. Сначала они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому “униформой” движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция, по данным организаторов, собрала 282 тысяч участников, с тех пор мобилизация постоянно снижается. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к власти.

Gilets jaunes: le cortège avance à Paris, quelques tensions sont en cours pic.twitter.com/L8U1lPn4C8

Une centaine de #GiletsJaunes sont pour l'instant rassemblés place de la Comédie.#Acte56 #Montpellier pic.twitter.com/kKx8WJRgik