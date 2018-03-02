Поліція закрила провадження у справі немовлят, знайдених у морозилці
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 березня. УНН. Після проведення всіх необхідних слідчо-розшукових заходів поліція закрила кримінальне провадження у справі немовлят, тіла яких матір помістила в морозилку домашнього холодильника в Олександрії. Про це кореспонденту УНН повідомила начальник сектору комунікацій поліції області Віталіна Бевзенко.
“Розпочате 31 грудня 2017 року провадження закрили 26 лютого 2018-го. Провадження було закрито за відсутністю складу злочину”, — розповіла Віталіна Бевзенко.
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Нагадаємо, правоохоронці виявили тіла двох новонароджених дітей у морозильній камері в приватному будинку на Кіровоградщині.
Пізніше, УНН стало відомо, що немовлята, яких знайшли у морозилці домашнього холодильника на Кіровоградщині, народилися з різницею у рік.