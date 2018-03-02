Полиция закрыла производство по делу младенцев, найденных в морозилке
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 марта. УНН. После проведения всех необходимых следственно-розыскных мероприятий полиция закрыла уголовное производство по делу младенцев, тела которых мать поместила в морозилку домашнего холодильника в Александрии. Об этом корреспонденту УНН сообщила начальник сектора коммуникаций полиции области Виталина Бевзенко.
"Начатое 31 декабря 2017 производство закрыли 26 февраля 2018-го. Производство было закрыто за отсутствием состава преступления", - рассказала Виталина Бевзенко.
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Напомним, правоохранители обнаружили тела двух новорожденных детей в морозильной камере в частном доме в Кировоградской области.
Позже, УНН стало известно, что младенцы, которых нашли в морозилке домашнего холодильника в Кировоградской области, родились с разницей в год.