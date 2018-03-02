Полиция закрыла производство по делу младенцев, найденных в морозилке

"Начатое 31 декабря 2017 производство закрыли 26 февраля 2018-го. Производство было закрыто за отсутствием состава преступления", - рассказала Виталина Бевзенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Младенцы, которых нашли в морозилке в Кировоградской области, родились мертвыми

Напомним, правоохранители обнаружили тела двух новорожденных детей в морозильной камере в частном доме в Кировоградской области.

Позже, УНН стало известно, что младенцы, которых нашли в морозилке домашнего холодильника в Кировоградской области, родились с разницей в год.