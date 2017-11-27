Поліція встановлює особу, яка "замінувала" готель на Хрещатику

“Вчора ввечері до правоохоронців надійшло повідомлення, що у готелі по вулиці Хрещатик знаходиться вибуховий пристрій. На місце події негайно прибули представники структурних підрозділів поліції, фахівці вибухотехнічних служб, кінологи та рятувальники. Із готелю провели евакуацію 120 осіб. Жодних вибухових пристроїв чи небезпечних предметів не виявили”, — йдеться у повідомленні.

Зазаначається, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) КК України.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання зловмисника, який повідомив хибну інформацію.

Як повідомляв УНН, у п'ятницю поліція перевіряла всі станції київського метро через повідомлення про замінування.