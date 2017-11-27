Полиция устанавливает личность "минера" отеля на Крещатике

"Вчера вечером к правоохранителям поступило сообщение, что в гостинице по улице Крещатик находится взрывное устройство. На место происшествия немедленно прибыли представители структурных подразделений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Из гостиницы провели эвакуацию 120 человек. Никаких взрывных устройств или опасных предметов не обнаружили", - говорится в сообщении.

Зазаначаеться, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание злоумышленника, который сообщил ложную информацию.

Как сообщал УНН, в пятницу полиция проверяла все станции киевского метро из-за сообщения о заминировании.