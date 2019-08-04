Поліція встановила особу стрілка в Огайо

За його словами, ім'я стрілка - Коннор Беттс. Мова йде про 24-річного жителя розташованого у цьому ж штаті міста Беллбрук. За даними телекомпанії, вранці поліція провела у нього вдома обшук.

NBC на своїй сторінці в Twitter повідомила, що сестра чоловіка, підозрюваного у стрілянині в центрі міста Дейтон, і її друг знайдені застреленими в машині.

Нагадаємо, в Дейтоні, штат Огайо, стрілок відкрив вогонь по людям біля бару Ned Peppers в центральній частині міста. В результаті інциденту 10 убитих, включаючи нападника і 16 поранених