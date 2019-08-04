Полиция установила личность стрелка в Огайо

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101556 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 102253 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131113 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141032 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128327 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129175 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131009 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153230 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151186 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция установила личность стрелка в Огайо

Полиция установила личность стрелка в Огайо

Киев  •  УНН

 • 13511 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Полиция города Дейтон (штат Огайо) подтвердила личность стрелка, в результате нападения которого погибли девять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS.

По его словам, имя стрелка - Коннор Беттс. Речь идет о 24-летнего жителя расположенного в этом же штате города Беллбрук. По данным телекомпании, утром полиция провела у него дома обыск.

NBC на своей странице в Twitter сообщила, что сестра мужчины, подозреваемого в стрельбе в центре города Дейтон, и ее друг найден застреленными в машине.

Напомним, в Дейтоне, штат Огайо, стрелок открыл огонь по людям около бара Ned Peppers в центральной части города. В результате инцидента 10 убитых, включая нападавшего и 16 раненых.

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