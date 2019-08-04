Полиция установила личность стрелка в Огайо
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Полиция города Дейтон (штат Огайо) подтвердила личность стрелка, в результате нападения которого погибли девять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS.
По его словам, имя стрелка - Коннор Беттс. Речь идет о 24-летнего жителя расположенного в этом же штате города Беллбрук. По данным телекомпании, утром полиция провела у него дома обыск.
NBC на своей странице в Twitter сообщила, что сестра мужчины, подозреваемого в стрельбе в центре города Дейтон, и ее друг найден застреленными в машине.
Напомним, в Дейтоне, штат Огайо, стрелок открыл огонь по людям около бара Ned Peppers в центральной части города. В результате инцидента 10 убитых, включая нападавшего и 16 раненых.