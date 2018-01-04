Поліція: викрадені в Чернігові погруддя Коцюбинського і Пушкіна знайшли цілими
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Викрадені в Чернігові погруддя українського письменника Михайла Коцюбинського та російського поета Олександра Пушкіна знайшли у схованці, обидва погруддя цілі. Про це повідомив начальник Чернігівського відділу поліції Володимир Реберг, передає УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
“Пам’ятники знайшла поліція, вони цілі. У провадженні по бюсту Пушкіна відкрито кримінальне провадження за статтею „крадіжка“. Щодо погруддя Коцюбинського, то статті дві — „крадіжка“ та „наруга над могилою“. Розслідування крадіжок пам’ятників перебуває на контролі керівництва Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області”, — підкреслив В.Реберг.
Як зазначив начальник ГУНП у Чернігівський області Едуард Альохін, щоб аналогічні ситуації в Чернігові більше не повторювалися, міська влада має провести комплексну роботу та створити якісну систему охорони культурних пам’яток — належне освітлення, камери відеоспостереження, чергування муніципальної варти, обладнання засобами технічного захисту. Лише після цього поліція передасть пам’ятники місту.
Слідчі дії із встановлення причетних до злочинів тривають.
Нагадаємо, у ніч на 18 грудня на Болдиних горах у Чернігові було вкрадено погруддя українського класика Михайла Коцюбинського, а зранку 31 грудня стало відомо, що з Валу зник бюст російського класика Олександра Пушкіна.
Як повідомляв УНН, раніше в поліції підтвердили знайдення викрадених погрудь, однак не повідомили деталей.