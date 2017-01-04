Поліція відкрила провадження за фактом загорання колишнього заводу у Львові

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Вчинення злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Як повідомлялося раніше, під час ліквідації пожежі у Львові постраждали двоє рятувальників.

Нагадаємо, у Залізничний відділ поліції 3 січня надійшло повідомлення про те, що горить будівля колишнього заводу “Електрон” по вулиці Стороженка 3.

Пожежа виникла близько 12.50 на другому поверсі п’ятиповерхової споруди. Вогнем було заподіяно збитки не лише власнику споруди, а й двом приватним підприємствам, які орендували там приміщення.