Полиция открыла производство по факту возгорания бывшего завода во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту возгорания помещения бывшего завода "Электрон" во Львове. По предварительным оценкам, сумма ущерба, причиненного пожаром, составляет не менее 50 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Совершение преступления наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Как сообщалось ранее, во время ликвидации пожара во Львове пострадали двое спасателей.
Напомним, в Железнодорожный отдел полиции 3 января поступило сообщение о том, что горит здание бывшего завода "Электрон" по улице Стороженко 3.
Пожар возник около 12.50 на втором этаже пятиэтажного здания. Огнем был причинен ущерб не только владельцу сооружения, но и двум частным предприятиям, которые арендовали там помещение.