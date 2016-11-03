Поліція відкрила кримінальне провадження проти службовців Броварського ДАБК
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Броварський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київський області відкрив кримінальне провадження за фактом службового зловживання працівниками відділу державного архітектурно-будівельного контролю Броварської міськради, повідомляє УНН.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 Кримінального кодексу Україні (Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів).
Наразі досудове слідство триває.
Нагадаємо, раніше експерти попереджали, що децентралізації у сфері будівництва та передача повноважень контролю місцевим архбудінспекціям, може спричинити корупційні прояви. Так, за словами А.Топала, не виключено, що місцеві будівельні інспекції можуть стати інструментом конкурентних війн між забудовниками.
“Може бути і таке: те що інспекції підконтрольні не тим впливовим групам, до яких належить забудовник на місці. І такі перекоси також можуть бути. Іде таким чином перерозподіл будівельного ринку”, - зазначив він.