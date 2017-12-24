Поліція відкрила 10 проваджень через порушення на виборах до місцевих громад
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Співробітники поліції отримали 23 повідомлення і відкрили 10 кримінальних проваджень за спроби підкупу виборців і фальсифікації, виявлені під час сьогоднішнього голосування на виборах до місцевих громад у 51 територіальному окрузі. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.
“З початку виборчого процесу до Національної поліції надійшло 23 повідомлення, за яких за 10 фактами відкриті кримінальні провадження — у Запорізькій, Івано-Франківський, Миколаївський, Черкаській, Чернігівській та Полтавських областях. Серед них — за ст.160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця, учасника референдуму) та ст.158 (фальсифікація виборчих документів)”, — йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що порядок на виборах до місцевих громад забезпечують понад 3 тис. поліцейських
“Публічну безпеку на виборах по всій країні забезпечують понад 3 тис. поліцейських. Голосування відбувається на 391 дільничній виборчій комісії в межах 51 територіального округу. На випадок ускладнення оперативної обстановки під час волевиявлення громадян створені відповідні резерви та слідчо-оперативні групи для реагування на повідомлення про вчинення правопорушень”, — повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН, у неділю 24 грудня в 51 територіальній об’єднаній громаді проходять перші вибори.