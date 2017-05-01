Поліція у Стамбулі застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Поліція в Стамбулі застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти першотравневих демонстрантів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Зазначається, що протести під час першотравневої демонстрації відбуваються в Туреччині щороку. У зв’язку з цим зазвичай збільшують кількість поліції на вулицях міста.
Очікувалось, що кількість протестувальників цього року була меншою, оскільки влада відмовилась від проведення ходи через площу Таксим, де зазвичай влаштовують антиурядові протести.
Поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі на групу демонстрантів, які йшли до площі Таксим, викрикуючи “Таксим наша, і буде наша”.
Загалом було затримано 207 осіб. Було вилучено близько 40 пляшок із запальною сумішшю, 17 ручних гранат та 176 феєрверків. Також правоохоронці вилучили заборонені плакати.
Як повідомляв УНН, засновника іранського телеканалу застрелили в Стамбулі.