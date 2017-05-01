Полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ против демонстрантов

Отмечается, что протесты во время первомайской демонстрации проходят в Турции ежегодно. В связи с этим обычно увеличивают количество полиции на улицах города.

Ожидалось, что количество протестующих в этом году будет меньше, поскольку власти отказались от проведения шествия через площадь Таксим, где обычно устраивают антиправительственные протесты.

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против группы демонстрантов, которые шли к площади Таксим, выкрикивая "Таксим наша, и будет наша".

Всего было задержано 207 человек. Было изъято около 40 бутылок с зажигательной смесью, 17 ручных гранат и 176 фейерверков. Также правоохранители изъяли запрещенные плакати.

Как сообщал УНН, основателя иранского телеканала застрелили в Стамбуле.