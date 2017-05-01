Полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ против демонстрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ и резиновые пули против первомайских демонстрантов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Отмечается, что протесты во время первомайской демонстрации проходят в Турции ежегодно. В связи с этим обычно увеличивают количество полиции на улицах города.
Ожидалось, что количество протестующих в этом году будет меньше, поскольку власти отказались от проведения шествия через площадь Таксим, где обычно устраивают антиправительственные протесты.
Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против группы демонстрантов, которые шли к площади Таксим, выкрикивая "Таксим наша, и будет наша".
Всего было задержано 207 человек. Было изъято около 40 бутылок с зажигательной смесью, 17 ручных гранат и 176 фейерверков. Также правоохранители изъяли запрещенные плакати.
Как сообщал УНН, основателя иранского телеканала застрелили в Стамбуле.