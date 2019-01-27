Поліція розслідує 20 справ щодо викрадення дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Слідчі органи Національної поліції України здійснюють провадження за 20 кримінальним правопорушенням щодо викрадення дітей, від яких постраждало 25 дітей. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України у відповіді на журналістський запит кореспондента УНН.
"Слідчими органами Національної поліції України здійснюється провадження по 20 кримінальним правопорушенням, від яких потерпіло 25 дітей, відповідальність за які передбачено частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України", - зазначили в прес-службі.
При цьому у відомстві уточнили, що з 25 дітей, відносно викрадення яких розслідуються кримінальні провадження, 15 – малолітні, 10 – неповнолітні.
Нагадаємо, в Одесі жінка щоб позбутися семимісячної доньки інсценувала її “викрадення”.
Також невідомий чоловік в Оболонському районі Києва викрав двомісячне немовля, поки його батько пішов забирати старшу доньку у дитячому садочку.