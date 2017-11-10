Поліція розпочала перевірку за фактом загоряння на парковці столичного супермаркету

"Близько опівночі зі служби 102 до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про загоряння у підземній парковці супермаркету на проспекті Ватутіна. На адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції", - повідомили у поліції.

Зазначається, що правоохоронці оглянули місце та опитали свідків події. За попередніми даними, внаслідок несправності електропроводки у технічному приміщенні відбулося загоряння обмотки труб теплопостачання. Ніхто не постраждав.

"Дана подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Проводиться перевірка", - додали у прес-службі.

Нагажаємо, столичні рятувальники ліквідували пожежу у складському приміщенні в паркінгу на території супермаркету.