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Полиция начала проверку по факту возгорания на парковке столичного супермаркета

Полиция начала проверку по факту возгорания на парковке столичного супермаркета

Киев  •  УНН

 • 12964 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Столичные правоохранители начали проверку по факту возгорания на парковке столичного супермаркета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Около полуночи со службы 102 в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о возгорании в подземной парковке супермаркета на проспекте Ватутина. В адрес немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции", - сообщили в полиции.

Отмечается, что правоохранители осмотрели место и опросили свидетелей происшествия. По предварительным данным, в результате неисправности электропроводки в техническом помещении произошло возгорание обмотки труб теплоснабжения. Никто не пострадал.

"Данное событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Проводится проверка", - добавили в пресс-службе.

Нагажаемо, столичные спасатели ликвидировали пожар в складском помещении в паркинга на территории супермаркета.

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