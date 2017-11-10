Полиция начала проверку по факту возгорания на парковке столичного супермаркета

"Около полуночи со службы 102 в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о возгорании в подземной парковке супермаркета на проспекте Ватутина. В адрес немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции", - сообщили в полиции.

Отмечается, что правоохранители осмотрели место и опросили свидетелей происшествия. По предварительным данным, в результате неисправности электропроводки в техническом помещении произошло возгорание обмотки труб теплоснабжения. Никто не пострадал.

"Данное событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Проводится проверка", - добавили в пресс-службе.

Нагажаемо, столичные спасатели ликвидировали пожар в складском помещении в паркинга на территории супермаркета.