Поліція розкрила вбивство чоловіка в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Правоохоронці розкрили напад на сімейну пару, в результаті якого помер чоловік в Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, у травні цього року до поліції надійшло повідомлення про напад на подружжя на вулиці Івана Лепсе у Солом’янському районі столиці.
Правоохоронці встановили, що на сімейну пару біля їх будинку напали два зловмисника. Один із невідомих чотири рази вистрілив чоловіку у голову, інший при цьому наносив тілесні ушкодження палкою. Жінку теж вдарили у голову, аби не заважала. Зловмисники з місця події втекли на автомобілі. Чоловік помер у лікарні.
В результаті слідчих дій правоохоронці встановили особи нападників. Один з них виявився 41-річним, раніше судимим за грабежі киянином, який безпосередньо стріляв у потерпілого. У нього вилучили травматичний пістолет, з якого потерпілому нанесли смертельні поранення. У другого чоловіка, який може бути причетним до нападу, знайшли наган 1938 року випуску, бойовий, як встановило експертне дослідження.
Злочинцю, що стріляв у потерпілого, оголошено підозру у скоєнні правопорушення за ст.115 (умисне вбивство) і ст.187 (розбійний напад) КК України.
Інший киянин арештований за підозрою у скоєнні злочину за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Правоохоронці перевіряють його на причетність до розбійного нападу та вбивства.
Тривають слідчі дії.