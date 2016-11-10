Полиция раскрыла убийство мужчины в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правоохранители раскрыли нападение на семейную пару, в результате которого скончался мужчина в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Так, в мае этого года в полицию поступило сообщение о нападении на супругов на улице Ивана Лепсе в Соломенском районе столицы.
Правоохранители установили, что на семейную пару у их дома напали два злоумышленника. Один из неизвестных четыре раза выстрелил мужчине в голову, другой при этом наносил телесные повреждения палкой. Женщину тоже ударили в голову, чтобы не мешала. Злоумышленники с места происшествия скрылись на автомобиле. Мужчина скончался в больнице.
В результате следственных действий правоохранители установили личности нападавших. Один из них оказался 41-летним, ранее судимым за грабежи киевлянином, который непосредственно стрелял в потерпевшего. У него изъяли травматический пистолет, из которого потерпевшему нанесли смертельные ранения. У второго мужчины, который может быть причастен к нападению, нашли наган 1938 выпуска, боевой, как установило экспертное исследование.
Преступнику, что стрелял в потерпевшего, объявлено подозрение в совершении правонарушения по ст.115 (умышленное убийство) и ст.187 (разбойное нападение) УК Украины.
Другой киевлянин арестован по подозрению в совершении преступления по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Правоохранители проверяют его на причастность к разбойному нападению и убийству.
Продолжаются следственные действия.