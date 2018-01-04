Поліція робить все можливе для розкриття вбивства Ірини Ноздровськоі - В.Аброськін
Київ • УНН
КИІВ. 4 січня. УНН. На сьогоднішній день поліція робить все можливе для встановлення особи, яка причетна до вбивства правозахисниці Ірини Ноздровськоі. Про це заявив В’ячеслав Аброськін, повідомляє УНН.
“Можу запевнити громадськість, що поліція робить все можливе для встановлення особи, яка причетна до вбивства Ірини”, — сказав він.
В.Аброськін також зазначив, що наразі триває заслуховування посиленої слідчо-оперативної групи до складу якої входять працівники апарату Нацполіціі, Головного слідчого департаменту карного розшуку та інших департаментів,які задіяні для розкриття цього навмисного вбивства.
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“У такому режимі вся поліція, кримінальний блок поліції, Головне управління апарату Нацполіціі будуть працювати до тих пір поки не буде встановлена особа, яка скоїла вказане вбивство”, — наголосив В.Аброськін.
Нагадаємо, у Національній поліції України оприлюднено відео, на якому видно місце, де було знайдено тіло правозахисниці Ірини Ноздровської.