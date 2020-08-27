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Поліція про розстріл автобусу під Харковом: двоє поранених, заручників немає

Київ • УНН

 • 19869 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Під Харковом розстріляли автобус, двох людей поранено, заручників немає. Наразі поліція розшукує зловмисників. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Поліція про розстріл автобусу під Харковом: двоє поранених, заручників немає

“Поліцейські встановлюють обставини стрілянини під Харковом. За попередньою інформацією, в результаті події дві людини отримали поранення та доставлені до лікарні. По області введено в дію поліцейську операцію “Сирена”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про пригоду на автодорозі в районі міста Люботина надійшло до поліції близько 19:10. За адресою терміново вирушили керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група Люботинського ВП. Встановлено, що поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем “Міцубісі” заблокували рух мікроавтобуса “Мерседес”, у якому перебували представники ГО “За життя”, та змусили його зупинитися.

“Після цього з автомобіля вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі. У результаті пострілів двоє активістів згаданої громадської організації отримали поранення, їм надається медична допомога. Людей, взятих у заручники немає. Розшук зловмисників здійснюється за спеціальною поліцейською операцією „Сирена“. Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Усі обставини встановлюються”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на трасі Київ-Харків з автоматичної зброї розстріляний автобус з людьми.

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