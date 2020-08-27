Поліція про розстріл автобусу під Харковом: двоє поранених, заручників немає

“Поліцейські встановлюють обставини стрілянини під Харковом. За попередньою інформацією, в результаті події дві людини отримали поранення та доставлені до лікарні. По області введено в дію поліцейську операцію “Сирена”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про пригоду на автодорозі в районі міста Люботина надійшло до поліції близько 19:10. За адресою терміново вирушили керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група Люботинського ВП. Встановлено, що поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем “Міцубісі” заблокували рух мікроавтобуса “Мерседес”, у якому перебували представники ГО “За життя”, та змусили його зупинитися.

“Після цього з автомобіля вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі. У результаті пострілів двоє активістів згаданої громадської організації отримали поранення, їм надається медична допомога. Людей, взятих у заручники немає. Розшук зловмисників здійснюється за спеціальною поліцейською операцією „Сирена“. Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Усі обставини встановлюються”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на трасі Київ-Харків з автоматичної зброї розстріляний автобус з людьми.