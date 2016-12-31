Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 млн грн

Як повідомили у прес-службі, працівники Департаменту захисту економіки, Головного слідчого управління Нацполіції України спільно з Державною службою фінансового моніторингу України довели причетність керівників банку до розтрати активів установи.

Так, у 2014 році посадовці надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавались кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена у десятки разів.

За попередніми даними сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб сягає 80 мільйонів гривень.

Президентові, який також був одним із власників банку, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, а голові правління — за ч. 5 ст.191 КК України.

Крім того, за даними прес-служби поліції, під час проведення слідчих розшукових дій у президента-власника банку вилучено колекцію зброї.

Остаточна сума збитків на даний час встановлюється.