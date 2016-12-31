Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн. гривен. Президент - один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения, передает УНН со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Как сообщили в пресс-службе, работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения.
Так, в 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
По предварительным данным сумма убытков, причиненных Фонду гарантирования вкладов физических лиц достигает 80 млн. гривен.
Президенту, который также был одним из владельцев банка, следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления - по ч. 5 ст.191 УК Украины.
Кроме того, по данным пресс-службы полиции, во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка изъято коллекцию оружия.
Окончательная сумма убытков в настоящее время устанавливается.