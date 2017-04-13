Поліція підготувала "Гід по безпеці" для іноземних гостей "Євробачення-2017"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 берез6ня. УНН. Поліція підготувала інструкцію по безпеці для іноземних громадян, які гостюватимуть в Україні під час “Євробачення −2017”. Про це повідомили у прес-службі Кабміну, передає УНН.
Як зазначили у прес-службі, інструкція по безпеці, якою зможуть скористатись іноземні гості перекладена кількома європейськими мовами (англійською, іспанською, німецькою і французькою), а також російською.
Наголошується, що пам’ятка містить в собі кілька розділів з алгоритмами дій гостей України у найбільш типових ситуаціях.
Також у прес-службі додали, що ознайомитися з англійською версією пам’ятки та її перекладами можна на офіційному сайті Нацполіції.
Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики депутати підтримали звернення Національної поліції України щодо заборони продажу спиртного під час проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”.