Полиция подготовила "Гид по безопасности" для иностранных гостей "Евровидения-2017"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 берез6ня. УНН. Полиция подготовила инструкцию по безопасности для иностранных граждан, которые будут гостить в Украине во время "Евровидения -2017". Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина, передает УНН.
Как отметили в пресс-службе, инструкция по безопасности, которой смогут воспользоваться иностранные гости переведена на несколько европейских языках (английском, испанском, немецком и французском), а также на русском.
Отмечается, что инструкция содержит в себе несколько разделов с алгоритмами действий гостей Украины в наиболее типичных ситуациях.
Также в пресс-службе добавили, что ознакомиться с английской версией памятника и его переводами можно на официальном сайте Нацполиции.
Напомним, сегодня, 13 апреля, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики депутаты поддержали обращение Национальной полиции Украины по запрета продажи спиртного во время проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" .